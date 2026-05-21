Adamastor abre biblioteca para visita guiada gratuita a partir de segunda

Você já imaginou conhecer os bastidores de uma grande biblioteca? A partir desta segunda-feira, 25 de maio, a biblioteca do CME Adamastor abre as portas para um tour guiado especial. Durante a visita, o público presente além de conhecer o acervo do espaço, poderá descobrir a história e as curiosidades do local.

A atividade “Bibliotour” é gratuita, aberta ao público e não precisa de inscrição prévia. A visita acontece toda última semana do mês.

Durante o passeio, os participantes terão a oportunidade de conhecer como são realizadas a organização do acervo, o funcionamento dos empréstimos, pesquisas no sistema, ações pedagógicas ofertadas no espaço e a importância do trabalho realizado pelo bibliotecário.

O acervo integra obras de diversas áreas do conhecimento, abrangendo da literatura infantojuvenil à ficção, além de outros gêneros literários.

A Biblioteca do Adamastor fica na av. Monteiro Lobato, 734, Macedo. Mais informações: (11) 2472-5417.