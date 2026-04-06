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Combate ao Aedes aegypti mobiliza equipes da Prefeitura em 38 locais de Guarulhos

Por
Redação Guarulhos Hoje
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Diego Frois / PMG
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Entre os dias 30 de março e 2 de abril, agentes de combate às endemias (ACE) do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Guarulhos realizaram ações contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e Chikungunya, em 38 locais da cidade. Ao longo do período, as equipes executaram bloqueios com eliminação de criadouros, vistoriaram pontos, estratégicos com maior risco de infestação e atenderam demandas encaminhadas pela população.

Na segunda-feira (30), os bloqueios contemplaram os bairros Parque Renato Maia, Jardim Bela Vista, Vila Trabalhista, Jardim Presidente Dutra, Vila Carmela, Parque Uirapuru e Picanço. As equipes também inspecionaram pontos estratégicos na Ponte Grande, Parque Santo Agostinho, Taboão e Jardim Paraíso, além de atenderem denúncias no Jardim Aeródromo.

Na terça-feira (31), as ações de bloqueio avançaram pelo Jardim Presidente Dutra, Jardim Vila Galvão, Parque Uirapuru, Cocaia, Vila Trabalhista e Vila Carmela. As vistorias em pontos estratégicos ocorreram na Vila Augusta, Centro, Macedo e novamente no Jardim Presidente Dutra, onde também foram apuradas denúncias.

Na quarta-feira (1°), os trabalhos abrangeram os bairros Jardim Munhoz, Jardim Izildinha, Itaim e Jardim Odete, com a execução de bloqueios. Paralelamente, as equipes fiscalizaram pontos estratégicos na Vila Fátima, Bom Clima, Vila Flórida, Cocaia e Cidade Satélite, além de atenderem ocorrências registradas na Cidade Parque Alvorada, Jardim Silvestre e Parque das Nações.

Na quinta-feira (2), as intervenções de bloqueio ocorreram no Jardim Adriana, Vila Augusta, Gopoúva e Jardim Vila Galvão. Os pontos estratégicos foram averiguados no Picanço, Jardim Nova Cumbica e Jardim Ottawa. Já o atendimento de denúncias se concentrou no Parque Mikail, Jardim das Acácias, Jardim Marilena, Jardim Paraíso, Jardim Paulista, Jardim Bela Vista, Jardim Brasil e Vila Nova Cumbica.

A Secretaria da Saúde reforça que as ações de campo são direcionadas prioritariamente a áreas com registros suspeitos ou confirmados da doença e a locais com maior potencial de proliferação do mosquito, como borracharias, ferros-velhos e imóveis com acúmulo de materiais.

Atualmente, o município contabiliza 147 casos confirmados de dengue. A pasta ressalta que o enfrentamento da doença depende da participação ativa da população, com a eliminação de recipientes que possam acumular água, a permissão de acesso às equipes durante as visitas domiciliares e a verificação da vacinação de crianças e adolescentes de dez a 14 anos. Denúncias de possíveis criadouros podem ser registradas pessoalmente na Rede Fácil, online pelo Fácil Digital ou diretamente no CCZ pelo telefone 2436-3666.

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