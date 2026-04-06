Agenda semanal das Casas da Mulher conta com diversas oficinas e roda de conversa

A programação das Casas da Mulher Guarulhense ao longo desta semana, entre segunda (6) e sexta-feira (10), terá oficinas de crochê, costura criativa, mídias sociais (Instagram), vagonite de fita e de linha, sousplat, pintura em pano de prato, e bijuteria; roda de conversa com o tema “Você ainda sabe o que te faz feliz?” e aula de ioga. Mulheres interessadas em participar das atividades devem se inscrever pelo telefone WhatsApp (11) 2472-1213.
A agenda é coordenada pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, com objetivo de acolher, promover a autonomia e empoderamento feminino, oferecer alternativa de geração de renda e estimular o empreendedorismo.
Os endereços das Casas da Mulher Guarulhense podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-guarulhense.
Programação
6/4 (segunda-feira)
9h – Oficina de vagonite de fita – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas
14h – Oficina de vagonite de linha – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas
14h – Oficina de mídias sociais – Instagram – Casa da Mulher Guarulhense V Recreio São Jorge
7/4 (terça-feira)
9h – Oficina de crochê – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas
9h – Oficina de costura criativa – Casa da Mulher Guarulhense III Haroldo Veloso
8/4 (quarta-feira)
8h15 – Aula de yoga – Casa da Mulher Guarulhense Recreio V São Jorge
9h – Roda de Conversa “Você ainda sabe o que te faz feliz?” – Casa da Mulher Guarulhense III Haroldo Veloso
9h – Oficina de sousplat – Casa da Mulher Guarulhense IV Vila Galvão
14h30 – Aula de yoga – Casa da Mulher Guarulhense IV Vila Galvão
14h – Oficina de mídias sociais – Instagram – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas
9/4 (quinta-feira)
9h – Oficina de costura criativa – Casa da Mulher III Haroldo Veloso
9h – Roda de conversa “Você ainda sabe o que ainda te faz feliz?”– Casa da Mulher Guarulhense I Bom Clima
14h – Oficina de bijuteria – Casa da Mulher Guarulhense IV Vila Galvão
14h – Oficina de pintura em pano de prato – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas
14h30 – Aula de yoga – Casa da Mulher Guarulhense IV Vila Galvão
10/4 (sexta-feira)
9h – Roda de conversa “Você ainda sabe o que te faz feliz?” – Casa da Mulher Guarulhense II Pimentas
14h – Oficina de mídias sociais – Instagram – Casa da Mulher Guarulhense IV Vila Galvão