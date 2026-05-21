Prefeitura promove ações de zeladoria de prevenção de alagamentos

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta quinta-feira (21) ações de zeladoria voltadas à prevenção de alagamentos, como a limpeza de uma vala de drenagem na Cidade Seródio e a desobstrução de uma boca de lobo no Parque Continental. As ações foram supervisionadas pelas regionais São João e Vila Galvão/Cabuçu.

Na Cidade Seródio, foi executado o desassoreamento de uma vala de drenagem. No local, foi utilizada uma escavadeira hidráulica para a remoção de resíduos e detritos, além da limpeza e do alargamento da vala.

A medida tem por objetivo melhorar a fluidez das águas que desembocam no rio Baquirivu.

Já no Parque Continental, foi realizada a desobstrução de uma boca de lobo localizada na avenida Maria Gebin de Moraes.

Para desenvolver a limpeza do equipamento, que integra o sistema de drenagem de águas pluviais, foi utilizado um caminhão hidrojato, que fez a remoção dos resíduos que causavam a obstrução por meio de água sob pressão.

Os serviços de zeladoria, como a limpeza de córregos, bocas de lobo e poços de visita, fazem parte da Operação Tempestade, que tem como principal objetivo a prevenção de alagamentos, sobretudo no período chuvoso. A população pode contribuir com o município ao não descartar resíduos que provoquem a obstrução desses equipamentos nas ruas e avenidas da cidade.

As ações executadas pelas oito regionais da SAR reafirmam o compromisso da administração municipal com a conservação e o aprimoramento da infraestrutura urbana.