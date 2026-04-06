Guarulhos recebe rodada de evento de investimento em ciência e tecnologia no dia 13

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No próximo dia 13 (segunda-feira), o Centro Municipal de Educação Adamastor será o palco do Finep pelo Brasil, voltado ao fomento e investimento em ciência e tecnologia. O programa divulga as opções de financiamento da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) a serem ofertados a empresas de todos os portes, cooperativas e instituições científicas, tecnológicas e de inovação (ICTs), com condições especiais de financiamento e prazos para pagamento.

A Finep é um importante instrumento de fomento para a inovação nos setores produtivos do País, vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI, que atua através de subvenções econômicas, recursos não reembolsáveis, por meio de editais públicos e de linhas de crédito com tarifas especiais.

Em Guarulhos o evento tem o apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e contará com uma série de exposições que visam detalhar os mecanismos de financiamento de projetos de ciência disponíveis.

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Carlos Eduardo da Silva, disse ser importante a inclusão do município na agenda da Finep, pelo fato de demonstrar o grande potencial do ecossistema tecnológico guarulhense, um dos grandes polos de produção tecnológica e científica do Brasil. Reafirmou ser esta uma extraordinária oportunidade para as empresas qualificarem seus produtos e sistemas produtivos.

As vagas são limitadas; para garantir a sua, acesse e preencha o formulário disponível em https://forms.office.com/r/wswA23GxbM.

Programação

Dia 13 de abril (segunda-feira)

14h – Recepção

14h30 – Abertura

15h10 – Editais Finep

15h40 – Crédito Direto e Descentralizado Finep

16h10 – Dúvidas da plateia

16h30 – Encerramento

Local: Centro Municipal de Educação Adamastor – Av. Monteiro Lobato, 734 – Macedo.