Prefeitura distribui mais de 300 livros no calçadão da rua Dom Pedro II

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos realizou, nesta terça-feira (17), a ação Promovendo a Leitura na Rua Dom Pedro II, no Centro, transformando um dos principais pontos comerciais da cidade em um espaço de acesso direto aos livros e à cultura.

Durante as quatro horas de atividade, centenas de pessoas passaram pelo local, evidenciando o interesse da população por iniciativas culturais em espaços abertos. Ao todo, foram doados 310 livros com títulos de diversos gêneros, contemplando diferentes faixas etárias e perfis de leitores.

A proposta da ação foi levar a leitura para o cotidiano da cidade, ocupando o espaço público com livros e promovendo o acesso de forma direta, gratuita e acessível. A iniciativa reforça a estratégia da pasta de ampliar o alcance das políticas públicas de incentivo à leitura para além dos equipamentos culturais tradicionais, evidenciando o potencial dos espaços urbanos como ambientes de convivência cultural e promoção do acesso democrático à leitura.

Para o secretário de Cultura e Turismo, João Márcio Vaz, a ação reforça o papel do poder público na democratização do acesso à cultura. Ele destaca que quando se leva o livro para a rua, se aproxima a leitura das pessoas e amplia o acesso à cultura de forma concreta. O gestor enfatizou que a cidade precisa desses encontros, que fortalecem o vínculo da população com o conhecimento e com os espaços públicos.

A receptividade do público ao longo da manhã demonstrou a importância de iniciativas como esta, que facilitam o acesso ao livro e incentivam novos hábitos de leitura. A diversidade de títulos disponíveis contribuiu para ampliar o alcance da ação, atendendo diferentes interesses e estimulando o contato com a literatura.

A iniciativa integra as ações contínuas da Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos voltadas à formação de leitores e à valorização da cultura na cidade.