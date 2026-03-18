Alunos com deficiência visual participam de simulação de votação com urnas eletrônicas

Nesta terça-feira (17), alunos com deficiência visual do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis) participaram de uma simulação de votação com duas urnas eletrônicas da 278ª Zona Eleitoral de Guarulhos, na sede da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão (SAI), no Macedo. A experiência foi para que os participantes pudessem conhecer melhor o equipamento, praticar e tirar dúvidas sobre como proceder no dia da eleição.

Os funcionários do cartório eleitoral explicaram que as pessoas com deficiência visual devem informar ao cartório de sua necessidade para votar. No dia da eleição, as pessoas que necessitam recebem um fone de ouvido de uso individual para que possam ouvir o áudio com orientações. Caso não tenham informado ainda ao cartório sobre sua condição, podem fazê-lo até 6 de maio.

Márcio Rogério Ayres das Neves, de 53 anos, é cego há 11 anos em razão de glaucoma. Ele foi aposentado como operador de máquina e atualmente é conselheiro titular do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Aluno do Peis, ele acha importante o exercício simulado para evitar estresse na eleição e para poder votar corretamente com mais segurança e tranquilidade.

Garantir o direito ao voto com autonomia é um dos pilares da inclusão, de acordo com a subsecretária de Acessibilidade e Inclusão, Mayara Maia. Tal simulação permite que as pessoas com deficiência visual sintam-se mais seguras, preparadas e confiantes no momento da eleição. A acessibilidade no processo eleitoral não é um favor, é um direito. Quando se promove esse tipo de ação, está fortalecendo a cidadania e assegurando que todos possam participar ativamente das decisões do país.

Também com 53 anos, o aluno José Marcos dos Santos, morador do Jardim Santos Dumont, perdeu a visão há seis anos e também acha necessário que o deficiente visual se familiarize com o teclado da urna eletrônica e com o áudio.

Para ele, as pessoas com deficiência também têm o direito de escolher quem irá governar porque vivem em uma democracia.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.