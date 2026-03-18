Armadilhas fotográficas registram jaguatirica e cachorro do mato em reserva ambiental de Guarulhos

Uma jaguatirica (Leopardus pardalis), espécie ameaçada de extinção, um cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) e quatis (Nasua nasua) foram flagrados pela primeira vez na Unidade de Conservação (UC) Municipal “Reserva Biológica Burle Marx”, conhecida como horto florestal, localizada na região da Capelinha-Água Azul. Os registros foram feitos por câmeras fotográficas com sensor de movimento instaladas no local.

A presença de algumas espécies de mamíferos funciona como indicador ambiental, refletindo a qualidade do habitat. “O registro dessas espécies é fundamental para estabelecer medidas a serem tomadas para a conservação da fauna e da flora da região, além de sensibilizar a população para que todos colaborem com a preservação ambiental e, consequentemente, com a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas em nossa cidade” afirma o biólogo Guilherme Bagattini, diretor do Departamento de Planejamento Ambiental e Enfrentamento das Questões Climáticas, da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade de Guarulhos.

Apesar de as ocorrências dessas espécies serem conhecidas também em outras regiões do município, este é o primeiro registro fotográfico de suas presenças nesta UC, indicando a importância da região para a conservação ambiental. Os registros foram obtidos em pesquisas realizadas no âmbito do licenciamento ambiental de obras no entorno da UC pela ISA Energia.