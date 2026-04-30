Abril em Guarulhos é marcado por entregas que promovem melhor qualidade de vida aos cidadãos em diversas áreas

Dezenas de ações e entregas realizadas pela Prefeitura de Guarulhos ao longo de abril, visando a aumentar o atendimento ao guarulhense, oferecer mais qualidade de vida e também melhores oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Entre os destaques do mês estão entregas nas áreas esportiva, social, revitalizações de espaços e pavimentação de vias por meio do programa Mão na Massa.

Esporte

A cidade foi contemplada com a inauguração do Palácio de Lutas do Estado no Complexo João do Pulo, uma parceria entre aa Prefeitura de Guarulhos e o Governo do estado de São Paulo. Com mais de 1,3 mil m² de área, o equipamento sedia treinamentos, aulas esportivas, projetos sociais e competições das mais diversas modalidades de luta, incluindo boxe, judô, karatê, capoeira e jiu-jitsu. As inscrições para a prática dessas modalidades no palácio estão disponíveis pelo site oficial https://atividadesesportivas.guarulhos.sp.gov.br/.

Também em abril Guarulhos foi reconhecida com o Prêmio Cidade Esportiva do Estado de São Paulo 2026, reforçando seu protagonismo no incentivo ao esporte e à qualidade de vida, durante o Arnold Sports Festival South America, um dos maiores eventos multiesportivos da América Latina, que reúne atletas, gestores e grandes nomes do setor.

Social

O atendimento social registrou grandes avanços em abril com a inauguração da nova sede do Fundo Social de Guarulhos, instalada na avenida Emílio Ribas, 1.315, no Gopoúva, que concentra agora o atendimento à população em geral e às ONGs parceiras. O órgão também está, no momento, com as inscrições abertas para o Casamento Comunitário 2026. Os interessados devem procurar a sede do espaço para se inscrever e mais informações podem ser obtidas através do WhatsApp (11) 93243-7345.

Pavimentação

A Prefeitura segue investindo na melhora da qualidade de vida da população ao entregar nestes primeiros meses do ano um total de oito novas vias pavimentadas com a utilização de piso intertravado, por meio do programa Mão na Massa, ação desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura Urbana (Siurb), em parceria com a comunidade por meio do sistema de mutirão. Há também mais 5 vias com os serviços em andamento.

Zeladoria

Já na zeladoria, além dos serviços diários de limpeza, os moradores de mais quatro bairros comemoraram a revitalização das praças e espaços antes abandonados. Academias populares, pistas de caminhada, iluminação, parquinhos para as crianças e áreas para atividades físicas agora fazem parte da realidade dos frequentadores da praça da rua Pérola, no Parque Santo Antônio, da praça Vicente Ferreira Campos, instalada entre ruas Vital Brasil e Parambu, na Praça Floresto e Fedossi, na rua Piranga, no Picanço e também do Parque Cemear, no Macedo, situado na esquina das ruas Claudino Barbosa e Albino Ramos.

Saúde

Na área da saúde, o mês teve início com o anúncio da nova gestão do Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso (HMPB), que passa aos cuidados da Organização Social de Saúde (OSS) Instituto Univida, além do avanço das obras das novas UPAs Pimentas-Bonsucesso e Centro, que vão juntas vão oferecer mais de 20 mil atendimentos por mês, funcionando 24 horas por dia, sete dias por semana.

Ações

Dentre as ações em destaque, os muros da via Dutra ganharam novas cores, formas e significados com o Projeto Grafite, realizado em parceria entre a RioSP, uma empresa Motiva, a Prefeitura de Guarulhos e artistas locais, que transformou barreiras de concreto em verdadeiras obras de arte, valorizando talentos da cidade e levando cultura para o dia a dia de quem passa por Guarulhos, no trecho entre o km 210,8 e o km 211,6 da rodovia Presidente Dutra.

Também foram destaque ações como o Prêmio Senatran 2025, o 1º Congresso da Controladoria, reforçando o compromisso com a difusão de boas práticas relacionadas à transparência, ao controle interno, integridade administrativa, gestão de riscos e à proteção de dados; entrega da nova subestação da EDP no bairro Fortaleza, com investimento de R$ 65 milhões, para beneficiar cerca de 78 mil moradores; diversas ações de Ativação 60+; mais de 22 mil patrulhamentos da GCM pelo munícipio, o Mutirão de empregos 50 + que registrou mais de 500 oportunidades de emprego, dentre outras ações.

Como acompanhar as ações da Prefeitura de Guarulhos

O portal www.guarulhos.sp.gov.br reúne diariamente dezenas de matérias com as ações, eventos e entregas da Prefeitura de Guarulhos. Além de se manter informado, acessando o portal o munícipe também pode conferir onde buscar atendimento nas mais de 20 secretarias municipais que oferecem centenas de serviços gratuitos.