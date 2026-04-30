Bosque Maia realiza oficina de minhocultura para compostagem

A Prefeitura de Guarulhos promove neste domingo (3), às 10h, no Centro de Educação Ambiental Virgínia Ranali, no Bosque Maia, nova edição da oficina sobre minhocultura, processo de reciclagem de resíduos orgânicos, por meio da criação de minhocas para a produção de adubo orgânico e biofertilizante.

A criação de minhocas pode ser feita em pequenos espaços, por meio de caixas devidamente organizadas chamadas minhocários. Nelas é possível destinar sobras e cascas de alimentos para serem transformados em adubo, reduzindo assim o envio dos resíduos para os aterros sanitários.

No encontro, os educadores ambientais da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade também vão ensinar como simples mudanças de hábitos diários contribuem no combate às mudanças climáticas e ainda produzir adubo orgânico e biofertilizante líquido para suas plantas.

A Secretaria do Verde preparou uma Agenda Ambiental para maio com atividades para públicos de todas as idades. Para mais informações e inscrições, entre em contato por meio dos telefones (11) 2475-9858 -2482-1667 ou pelo e-mail [email protected].

Agenda de maio

Dia 6 – quarta-feira – 10h – SOS Orquídeas

Local: Orquidário Municipal

Aprenda quais os tipos de solo e locais mais adequados e também a combater doenças e pragas. Quem quiser replantar sua muda, basta trazê-la acompanhada de um vaso de barro com furos, esfagno, casca de pinus e canela em pó, artigos facilmente encontrados em lojas especializadas.

Dia 9 – sábado – 10h – Curso Iniciação à Meliponicultura

Local: CEA Virgínia Ranali

Saiba mais sobre a criação de abelhas sem ferrão, ecologia e biologia das abelhas nativas, manejo básico e ainda sobre a diferença entre apicultura (criação de abelhas com ferrão) e a meliponicultura, que trata das abelhas sem ferrão.

Dia 16 – sábado – 7h. – Observação de aves no Bosque Maia

Local: CEA Virgínia Ranali

Venha contemplar, identificar e registrar as aves que habitam o maior parque urbano da cidade, a observação de aves é um convite para desacelerar, respirar fundo e perceber detalhes que normalmente passam despercebidos. Traga seu binóculos e smartphones para fotografar e filmar.

Dia 19 – terça-feira – 10h – SOS Orquídeas

Local: Orquidário Municipal

Aprenda quais os tipos de solo e locais mais adequados e também a combater doenças e pragas. Quem quiser replantar sua muda, basta trazê-la acompanhada de um vaso de barro com furos, esfagno, casca de pinus e canela em pó, artigos facilmente encontrados em lojas especializadas.

Serviço

CEA Virgínia Ranalli – Av. Papa João XXIII nº 219 – Pq. Renato Maia.

Orquidário Municipal – Av. Papa João XXIII s/nº – Pq. Renato Maia.

Fotos: Divulgação/PMG