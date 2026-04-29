Guarulhos celebra Mauricio de Sousa com mostra especial na Biblioteca Monteiro Lobato

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos apresenta, ao longo do mês de maio, a edição especial da Mostra Quadrinistas Brasileiros dedicada a Mauricio de Sousa, um dos nomes mais icônicos da história em quadrinhos nacional. A iniciativa integra a programação permanente da Gibiteca da Biblioteca Monteiro Lobato e acontece a partir da próxima segunda-feira (4) e se estendendo até o dia 29 de maio, com acesso gratuito e aberto a todos os públicos.

Uma homenagem à produção nacional de quadrinhos

A Mostra Quadrinistas Brasileiros é uma ação contínua da Gibiteca municipal que, ao longo do ano, destaca mensalmente autores e obras da produção brasileira de histórias em quadrinhos. O objetivo é valorizar a diversidade de estilos e narrativas que compõem esse universo cultural, aproximando leitores de diferentes faixas etárias da arte sequencial produzida no país.

Em maio, o destaque vai para Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica e um dos quadrinistas brasileiros de maior reconhecimento nacional e internacional. Ao longo de mais de seis décadas de produção, Sousa construiu um universo de personagens que marcou gerações e contribuiu de forma singular para a difusão da leitura e da cultura pop brasileira.

Acervo e programação da mostra

A mostra estará disponível no espaço da Gibiteca durante o funcionamento da Biblioteca Monteiro Lobato, das 9h às 17h45, de segunda a sexta-feira. O público poderá consultar obras, explorar o acervo de quadrinhos disponíveis para empréstimo e conhecer a trajetória do homenageado, por meio do material exposto.

A iniciativa é parte de um calendário mensal que percorre diferentes autores e estilos ao longo do ano, oferecendo à população de Guarulhos um espaço permanente de acesso e valorização dos quadrinhos como expressão artística e literária.

Acesso livre

A Mostra Quadrinistas Brasileiros: Mauricio de Sousa é de entrada franca e não exige inscrição prévia. O visitante pode comparecer a qualquer momento dentro do horário de funcionamento da biblioteca.

Serviço

Mostra Quadrinistas Brasileiros: Mauricio de Sousa

Data: 4 a 29 de maio de 2026

Dias da semana: segunda a sexta-feira

Horário: 9h às 17h45

Local: Biblioteca Monteiro Lobato

Endereço: rua João Gonçalves, nº 439 – Centro – Guarulhos

Classificação etária: Livre

Inscrição: não é necessária

Informações: (11) 2087-6904

Entrada: gratuita

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos