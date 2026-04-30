Prefeitura recebe jovens aprendizes no Orquidário Municipal

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), polo de capacitação teórica de Guarulhos, realizou nesta terça e quarta-feira, dias 28 e 29, uma visita guiada no Orquidário Municipal de Guarulhos. A atividade fez parte da Semana do Jovem Trabalhador, celebrada anualmente pela instituição, e contou com a participação de 150 alunos.

O objetivo da visita foi mostrar aos jovens como espaços públicos podem ser importantes na integração social e, no caso do orquidário, também um importante local de discussão sobre meio ambiente e sustentabilidade.

Durante um bate-papo com os educadores ambientais da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade, os visitantes ficaram sabendo um pouco da história da criação do orquidário e sua importância.

O Orquidário Municipal foi criado em setembro de 2014, com o objetivo de abrigar várias espécies que tiveram que ser removidas da Mata Atlântica local, durante as obras de implantação do Rodoanel Norte. Atualmente a unidade abriga uma coleção de mais de 3 mil orquídeas, entre espécies nativas e exóticas.

Equilíbrio

As orquídeas desempenham um papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico e são indicadores da saúde ambiental, além de atraírem polinizadores importantes para a reprodução das plantas, garantindo a manutenção da cadeia alimentar.

Com o exemplo do orquidário, os técnicos da Secretaria do Verde mostraram aos jovens aprendizes os desafios que podem surgir durante o desempenho de suas atividades profissionais e que toda a atitude tomada para minimizar a degradação do meio ambiente impacta na melhoria da qualidade de vida de todos.

O Orquidário Municipal de Guarulhos fica na avenida Papa João XXIII, s/nº (anexo ao Bosque Maia) – Cidade Maia, e fica aberto diariamente, das 9h às 11h e das 13h às 16h.