Fundo Social promove a Semana da Beleza com sessões gratuitas de autocuidado para mães

Em celebração ao Dia das Mães, o Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos realiza, da próxima segunda-feira (4) até sexta-feira (8), a Semana da Beleza dedicada especialmente àquelas que cuidam e também merecem ser cuidadas. Serviços como design de sobrancelhas, tranças, depilação, cabeleireiro e manicure serão ofertados gratuitamente na rua Adolfo Noronha, 49, no Jardim Santa Inês, região do Taboão.

As mães interessadas precisam se inscrever através do link https://forms.gle/UZzfL2wgZ1Dq6Xg56, e será necessário comprovar a maternidade através de documentos como Certidão de Nascimento ou RG da criança. Cada CPF pode se inscrever em apenas uma atividade.

Estão disponíveis 20 vagas para cada serviço, que estão divididos entre os cinco dias. O primeiro serviço de beleza ofertado será a sobrancelha, que acontece na segunda-feira (4) à tarde. Na terça-feira (5) pela manhã será a vez das tranças; na quarta-feira (6) à tarde, depilação; quinta-feira (7) serão os cortes de cabelo durante todo o dia e, na sexta-feira (8), encerrando a semana, manicure pela manhã.

Para mais informações é possível contatar o Fundo Social de Solidariedade, através dos telefones (11) 93243-7345 / 97213-9264.