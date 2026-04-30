Prefeitura abre atividades do Maio Amarelo com ação no Espaço Motoboy na segunda

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), promove na próxima segunda-feira, dia 4, a partir das 10h, no Espaço Motoboy, localizado na avenida Guarulhos, 1.784, um evento de conscientização voltado aos motociclistas. A iniciativa marca a abertura das ações do município da campanha Maio Amarelo 2026, que neste ano tem como tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”.

Durante todo o dia, os motoboys participarão de atividades e de sorteios de equipamentos de segurança, como capacete, capa de chuva, luva e antena corta-pipa. A organização preparará um coffee break especial para os participantes e convidados.

Além de toda a estrutura disponibilizada pela Semob, o evento contará com a participação da Secretaria de Saúde, que realizará testes rápidos, e da Escola de Mobilidade, que irá promover uma atividade com óculos de simulação da visão ao dirigir sob efeito do álcool e da fadiga, proporcionando uma experiência imersiva aos participantes. O evento contará também com a parceria da Yamaha e do Detran-SP.

Mais eventos

Na sexta-feira, 8 de maio, será promovido o Pit Stop Busão nos terminais Pimentas (das 9h às 10h30) e São João (das 11h às 13h). Na quinta-feira, 14 de maio, o Internacional Shopping será palco de ações do Maio Amarelo. Já no dia 18 de maio, uma segunda-feira, a campanha será realizada no bolsão de estacionamento de carros por aplicativo localizado no Terminal Rodoviário do Parque Cecap.

Também estão previstos dois encontros do programa P.A.R.T.Y (Prevenção do Trauma Relacionado ao Álcool na Juventude), nos dias 12 e 15 de maio, no auditório do Hospital Geral de Guarulhos (HGG). A iniciativa reúne estudantes do ensino médio e universitários, que participarão de palestras com o objetivo de conscientizar a juventude sobre os perigos da mistura de álcool, drogas e direção.

A programação será finalizada no dia 29 de maio, das 11h às 16h, no Parque Shopping Maia. Na ocasião, a Semob promoverá uma atividade de conscientização dos motoristas com óculos de simulação da visão ao dirigir sob efeito do álcool e da fadiga.

Transporte Público

A Prefeitura, em parceria com as empresas concessionárias do transporte público, também promoverá o envelopamento de veículos com o tema e o laço da campanha Maio Amarelo, cujos ônibus farão parte de uma exposição. A iniciativa tem por objetivo ampliar a conscientização da população para um trânsito mais seguro.

Campanha Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento internacional liderado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e tem por objetivo principal conscientizar a sociedade sobre os riscos do desrespeito às leis de trânsito e também sobre a importância da responsabilidade na direção segura para a redução do número de mortos e feridos em acidentes.

Em 2025, Guarulhos foi contemplada com o Prêmio Destaques Maio Amarelo, na categoria Ações do Poder Público – Municípios, e passou a integrar a Rede Laço Amarelo.

Serviço:

Abertura das atividades do Maio Amarelo

Segunda-Feira, 4 de maio, a partir das 10h

Espaço Motoboy – Avenida Guarulhos, 1.784 (fundo do estacionamento da Casa São Bento)