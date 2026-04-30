Biblioteca Monteiro Lobato oferece oficina gratuita de xadrez às quartas e quintas

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos realiza, a partir de maio, a Oficina de Xadrez na Biblioteca Monteiro Lobato, no Centro. As aulas acontecem semanalmente em duas turmas: às quartas-feiras, das 14h às 16h, com início em 6 de maio, e às quintas-feiras, das 9h30 às 11h30, com início em 7 de maio. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas pelo link https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/inscricoesculturais
A iniciativa é voltada para iniciantes e praticantes do jogo, com encontros mediados que combinam o aprendizado das regras e técnicas com a prática do xadrez. Gratuita e aberta ao público a partir de 10 anos, a atividade integra a programação cultural das bibliotecas públicas do município.
Horários flexíveis
Para atender a diferentes públicos, a oficina é oferecida em dois horários semanais. A turma às quartas-feiras funciona das 14h às 16h, com vagas para até seis participantes, e as inscrições vão até 8 de maio. Já a turma às quintas-feiras acontece das 9h30 às 11h30, com 14 vagas disponíveis. As inscrições seguem até 6 de maio e devem ser realizadas pelo link: https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/inscricoesculturais. Informações pelo telefone (11) 2087-6904.
Xadrez como prática cultural e educativa
O xadrez é reconhecido por desenvolver o raciocínio lógico, concentração e planejamento estratégico. Ao oferecer a oficina em espaço de biblioteca, a Secretaria de Cultura e Turismo reforça o papel desses equipamentos públicos como centros de formação cultural e intelectual para a população de Guarulhos.
Sobre a Biblioteca Monteiro Lobato
Localizada na Rua João Gonçalves, nº 439, no Centro de Guarulhos, a Biblioteca Monteiro Lobato funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h45, e oferece acervo literário, atividades culturais e espaço de leitura e estudo para a comunidade.
Serviço
Oficina de Xadrez
Local: Biblioteca Monteiro Lobato
Endereço: rua João Gonçalves, nº 439 – Centro – Guarulhos
Informações: (11) 2087-6904
Entrada: gratuita
Classificação etária: a partir de 10 anos
Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos
Turma às quartas-feiras
Data de início: 6 de maio de 2026
Horário: 14h às 16h
Vagas: 6
Inscrições: https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/inscricoesculturais — abertas até 8 de maio
Turma às quintas-feiras
Data de início: 7 de maio de 2026
Horário: 9h30 às 11h30
Vagas: 14
Inscrições abertas até 6 de maio: https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/inscricoesculturais