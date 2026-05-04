Prefeitura lança projeto de educação no trânsito para o público infantil

Com o objetivo de fomentar a conscientização viária e promover a educação para o trânsito desde a primeira infância, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e da Escola de Mobilidade Urbana, lançou o projeto educativo “As Aventuras do SuperGru no Trânsito”. A iniciativa integra a programação oficial do Maio Amarelo e utiliza uma abordagem pedagógica lúdica para formar cidadãos mais responsáveis.

O projeto utiliza um livro de colorir como ferramenta principal para engajar os pequenos. O formato foi escolhido para permitir que as crianças participem ativamente do aprendizado, transformando conceitos de segurança em uma experiência visual e divertida.

Por meio das ilustrações do herói SuperGru e de seu grupo de amigos, as normas técnicas de segurança no trânsito são traduzidas em situações cotidianas compreensíveis para o público infantil.

Sobre o livro

O material educativo aborda diretrizes fundamentais para a preservação da vida, como a obrigatoriedade do uso da faixa de pedestres e a necessidade de supervisão adulta em deslocamentos a pé. No âmbito veicular, o material orienta sobre a utilização correta de dispositivos de retenção, como a cadeirinha adequada para cada faixa etária e a proibição do uso de celulares ao dirigir, visando a evitar distrações que possam causar acidentes.

Além das regras de trânsito e segurança, o projeto foca no desenvolvimento de valores éticos, na cidadania e na acessibilidade. O conteúdo estimula o respeito ao próximo e a compreensão do papel das autoridades de trânsito na preservação da vida.

A saúde pública também é abordada por meio do combate à poluição sonora, explicando que o som alto em veículos é uma infração de trânsito que prejudica o bem-estar coletivo e os estudos. O material ainda orienta sobre locais seguros para o lazer, alertando as crianças sobre os lugares adequados para brincar.

Disponível em duas versões com dez desenhos (colorido e para colorir), o livro pode ser encontrado on-line no Portal de Mobilidade (https://portaldotransito.guarulhos.sp.gov.br/node/6835). O projeto busca transformar as crianças em agentes multiplicadores, incentivando-as a levar as boas práticas para dentro de seus lares e, assim, influenciar o comportamento dos adultos.

A ação consolida o compromisso da Prefeitura de Guarulhos com a educação no trânsito, a preservação da vida e a formação de cidadãos conscientes, reafirmando que o caminho para um trânsito mais seguro e humano começa no olhar atento das crianças.