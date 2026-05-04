Prefeitura promove encontro do Projeto Educação Climática para Todos

No próximo dia 27, a Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade (SVCS), em parceria com a Escola de Administração Pública Municipal (ESAP) e a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos (Asseag), promove mais um encontro do Projeto Educação Climática para Todos com o tema “Conexões para o Futuro: Meio Ambiente, Biodiversidade e Ação Climática”.

O evento será realizado na sede da Asseag, na rua Guadelino Fanganielo, 3 – Parque Renato Maia, das 8h30 ao meio-dia, e tem como públicos-alvo servidores públicos, conselheiros municipais, estudantes universitários e técnicos em geral. São disponibilizadas 30 vagas para servidores públicos e 30 vagas para o público em geral

Promover a integração de políticas públicas, conhecimento e ações para enfrentar as mudanças climáticas, conservar a biodiversidade e fortalecer a sustentabilidade territorial são objetivos do evento. Para participar é necessário realizar inscrição pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones 2482-1667 ou 2475-9848.

Programação

Abertura: Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade – 20 min

Palestra: “Plano Climático de Guarulhos e a Biodiversidade” – Bióloga Solange Duarte – SVCS – 20 min

Palestra: “Biodiversidade em Foco: Mata Atlântica e a questão climática”– Engenheiro florestal Rodrigo Antonio Braga Moraes Victor – Fundação Florestal – 50 min

Debate: 30 minutos

Encerramento