GCM de Guarulhos apreende 1,8 kg de drogas em Cumbica e no Parque das Nações

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu dois traficantes e apreendeu um adolescente na segunda-feira (16), em ações distintas. Ao todo, foram retirados de circulação 1,8 kg de cocaína e maconha.

Em Cumbica, a Inspetoria Leste flagrou um criminoso com 500 gramas de entorpecentes e dinheiro nas proximidades de uma escola.

Já no Parque das Nações, equipes da Romu prenderam outro traficante e apreenderam um adolescente, com 1,3 kg de drogas, celular e dinheiro.

As ações reforçam o combate ao tráfico e a atuação firme da GCM na proteção da população.