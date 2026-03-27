Oficina de biscuit sobre a vida das borboletas reúne crianças e adultos no Zoológico

Nesta sexta-feira (27), quatro edições da oficina Borboletas Biscuit, realizadas entre 10h e 14h, no auditório do Zoológico de Guarulhos, reuniram crianças e adultos para aprenderem sobre os mistérios destes belos insetos e depois colocar a mão na massa para fazerem suas próprias borboletas.

Antes de receberem os materiais para modelar folhas, ovos, pupas, lagartas e borboletas, os participantes assistiram a uma breve explicação sobre todo o processo de transformação.

Empolgado para começar logo a manusear o biscuit (tipo de massinha) de diversas cores, Rafael Duarte, de 4 anos, participou da brincadeira e comemorou: “Fiz uma lagarta com a mão”. O garotinho participou da oficina ao lado pai, Diego Daniel Duarte, 42 anos. “Achei muito interessante a atividade. Cada faixa etária aproveita de um jeito diferente”, disse o servidor público da Prefeitura de São Paulo.

A atividade gratuita foi promovida pela equipe de educação ambiental do Zoo e também pelo Museu Catavento. Todos os participantes puderam levar suas borboletas para casa.