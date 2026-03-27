Dono de academia em Guarulhos é suspeito de abusar aluna de 12 anos

Um proprietário da Academia Athletic Center, localizada na avenida Aracaju, está sendo investigado pela Polícia Civil sob a suspeita de ter abusado sexualmente de uma aluna de 12 anos. O caso teria ocorrido durante uma aula de natação na última terça (24).

De acordo com o relato da família, a vítima, que faz natação como suporte ao tratamento de ansiedade, relatou que o professor vinha fazendo elogios constantes antes de tocá-la de forma inapropriada por dentro do traje de banho.

O caso foi formalmente registrado como Boletim de Ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Guarulhos, que agora conduz as investigações. O homem é tratado oficialmente como suspeito.

Após a divulgação da denúncia, o estabelecimento foi invadido por um grupo de homens que agrediram o proprietário. Ele foi socorrido e permanece internado sob observação médica. A polícia agora apura tanto a denúncia de abuso quanto a autoria das agressões sofridas pelo investigado.