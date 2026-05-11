Prefeitura de Guarulhos comemora o Dia do Agente de Trânsito

Para celebrar o Dia do Agente de Trânsito, comemorado nesta segunda-feira (11), a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), promoveu um café da manhã especial para os servidores da categoria. A homenagem, que ocorreu na sede do órgão, na Vila Barros, fez parte das atividades programadas para o Maio Amarelo, campanha de conscientização da sociedade quanto à importância da segurança viária.

Os agentes foram recepcionados pelo vice-prefeito Thiago Surfista e pelos secretários João Araújo (Semob) e Armando Tavares dos Santos Neto (Gestão). Todos exaltaram a importância dos servidores na fiscalização e na organização do trânsito guarulhense.

Junior Melo de Souza, diretor do Departamento Operacional de Mobilidade, é agente de trânsito de carreira. Ele atua na fiscalização e na organização do trânsito há 22 anos e celebrou a data ao lado dos colegas com alegria.

Motoclube

No sábado (9), educadores de trânsito da Escola de Mobilidade Urbana, órgão ligado à Semob, estiveram na celebração do 10º aniversário do motoclube Águias de Cristo, no Clube do Parque Cecap.

Na ocasião, o servidor Roberto Pardinho falou aos 500 convidados presentes sobre o Maio Amarelo e a importância da segurança viária. Os motociclistas também puderam participar de uma atividade imersiva usando óculos que simula a visão de quem dirige sob efeito de álcool, remédios ou drogas.