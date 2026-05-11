Prefeitura distribui 350 mudas nativas da Mata Atlântica no Pimentas

A Prefeitura, por meio da Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade (SVCS), distribuiu 350 mudas de árvores no Conjunto Habitacional Marcos Freire, no bairro dos Pimentas, no último sábado (9).

A ação foi uma parceria entre Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania, do Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Guarulhos, durante a realização de atividades no Centro de Integração da Cidadania (CIC).

O evento, denominado CIC em Movimento, tem por objetivo levar serviços gratuitos à população, como emissão de documentos, orientação jurídica, cursos profissionalizantes e vagas de emprego.

Durante a atividade a Secretaria do Verde distribuiu 350 mudas, em sua maioria, nativas da Mata Atlântica, dentre elas, uvaia, araçá, caroba e ipê-amarelo. As mudas vão acompanhadas de um QR code, que direciona para a página da Prefeitura com informações sobre a espécie, plantio e cultivo.

Desde o início do ano, a SVCS já distribuiu mais de 5.8 mil mudas de árvores à população. Todas as mudas são produzidas nas estufas do Horto Florestal de Guarulhos “Reserva Burle Marx”, a partir de sementes coletadas na cidade.