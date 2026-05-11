Funcionário de Escola Estadual é denunciado por intimidar e segurar aluno à força em Guarulhos

Segundo informações da mãe de um aluno de 11 anos, um funcionário da Escola Estadual PEI Bom Pastor, localizada no bairro Recreio São Jorge, teria intimidado a criança dentro da unidade escolar na última sexta (08). De acordo com a mãe, o menino presenciava dois irmãos brincando no banheiro da escola quando um funcionário da secretaria entrou no local e iniciou uma discussão com os estudantes. O garoto então comentou com outra funcionária que os alunos estavam apenas brincando, mas recebeu a informação de que o funcionário alegava que eles estariam brigando.

Minutos depois o funcionário saiu alterado do banheiro, questionou o garoto sobre o que ele estaria falando e segurou o braço da criança com força. Em seguida, teria se abaixado até a altura do aluno e encostado a testa na dele em tom de intimidação. A mãe afirma ainda que o filho já vinha sendo alvo de comentários feitos por funcionários da escola relacionados à sua suposta sexualidade, ouvindo frases de que “não sabia lidar com a própria sexualidade” e que estaria sendo “arrogante e afrontoso”.

A responsável relatou que procurou a direção da escola para confirmar o ocorrido, mas inicialmente recebeu a informação de que nada havia acontecido. Após solicitar acesso às imagens das câmeras de segurança, teria sido informada de que os equipamentos não estavam funcionando. Segundo a mãe: “Só depois de muita insistência a escola me deixou ter acesso as câmeras. Assim que eu vi, percebi que era tudo verdade”.