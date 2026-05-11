Xerife do Consumidor sofre assalto na porta de casa em Guarulhos

O comentarista e defensor dos direitos do consumidor Jorge Wilson viveu momentos de tensão ao ser assaltado na noite do último sábado (09), em Guarulhos. Ele chegava em casa acompanhado da esposa e do filho quando foi surpreendido por dois criminosos armados em uma motocicleta. A abordagem aconteceu no momento em que o carro estava estacionado e a família aguardava a abertura do portão da residência.

Imagens de câmeras de segurança mostram o instante em que um dos suspeitos desce da moto, aponta a arma para Jorge Wilson e anuncia o assalto, enquanto o comparsa revistava o veículo em busca de objetos de valor. Os criminosos fugiram levando uma bolsa com documentos importantes e cartões bancários.

O celular da vítima não foi roubado. Segundo relatos, Jorge Wilson já havia notado a movimentação suspeita dos homens antes da ação criminosa. A chegada inesperada de um segurança logo após a fuga dos assaltantes ajudou a evitar que a situação terminasse de forma ainda mais grave.