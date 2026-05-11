Zoológico realiza atividades especiais em comemoração ao Dia Mundial das Abelhas

Para celebrar ao Dia Mundial das Abelhas, 2 de maio, um dos insetos mais importantes para o equilíbrio ambiental e até mesmo para a vida na Terra, a partir desta terça-feira (12) e também nos dias 14, 19, 21, 26 e 28, o Zoológico de Guarulhos realiza exposições interativas, sessões de atividades mediadas e trilhas guiadas pelos ninhos desses polinizadores, enquanto transmitem dicas de pequenas ações que fazem grande diferença para ajudá-las a sobreviver em meio urbano.

As atividades acontecem das 10h às 15h (com intervalo das 12h às 13h30) e as trilhas terão início às 10h, 11h, 13h30 e às 14h30 com ponto de encontro no auditório do zoo (ao lado do Museu de Ciências Naturais).

Já na sexta-feira, dia 22, o zoo e o Museu Catavento promoverão uma experiência divertida e educativa sobre a importância das abelhas. Os participantes vão conhecer as diferentes espécies, como vivem e seu papel essencial na polinização com atividades práticas e interação no jardim para aprender brincando como as abelhas ajudam a manter a vida no planeta. A atividade vai acontecer no auditório do Zoo, em três sessões, às 10h, 10h40 e 11h20, com duração de 30 minutos e 20 vagas para crianças com idade a partir de 7 anos. A participação em todas as atividades é gratuita.

A realização da agenda está sujeita às condições climáticas e à disponibilidade operacional do zoológico, podendo sofrer alterações ou cancelamento sem aviso prévio.

Serviço

O Zoológico Municipal de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Entrada gratuita.