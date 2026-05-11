Aulão de dança para melhor idade reúne mais de 300 pessoas no CEU Parque São Miguel

A quadra esportiva do CEU Parque São Miguel foi tomada por mais de 300 idosos no último sábado (9), em um aulão de dança gratuito oferecido pela Prefeitura de Guarulhos através do programa Ativação 60+. Embalados pelas músicas dos anos 70 e 80, homens e mulheres aproveitaram uma manhã agitada e cheia de saúde com dança monitorada e som comandado pelo DJ Rubens e também um bolo para celebrar o Dia das Mães.

Pelo menos uma vez por mês a Subsecretaria de Políticas para o Idoso realiza o Flashdance 60+, que é mais uma forma de incentivar a realização da atividade física na rotina dos idosos, sempre de forma assistida por profissionais, para estimular o envelhecimento saudável e a socialização, fortalecendo os vínculos e a saúde mental.

Mais de 80 grupos de atividade física espalhados pela cidade

Atualmente, o Ativação 60+ está presente em mais de 80 endereços da cidade. O programa oferece aulas gratuitas de ginástica funcional (alongamento, pilates, dança e exercícios localizados); exercícios para agilidade e coordenação motora; aulas de inclusão digital; acolhimento com psicólogo; assistente social e nutricionista.

Os interessados devem procurar a unidade mais próxima da sua residência no dia dos encontros. As informações podem ser obtidas no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/ativacao60.