Oportunidades de emprego e acolhimento para mulheres marcam a Expo Empregabilidade

Na sexta-feira (8) encerrou-se o Expo Empregabilidade, iniciativa realizada pela Prefeitura de Guarulhos no Centro de Educação Municipal Adamastor, por intermédio da Secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), que atraiu mais de 2 mil interessados ao Adamastor, no Macedo.

Indo além de uma logística organizada, pensando em fornecer um atendimento cada vez mais humanizado, durante os quatro dias de evento, a Subsecretaria de Políticas para Mulheres também participou e manteve sua equipe no local levando informações sobre violência contra a mulher, serviços entre outros assuntos, por meio da campanha Mãos Protetoras.

Dos dias 5 a 8 de maio, foram disponibilizadas mais de 2 mil vagas de emprego para os mais diferentes cargos, atraindo diversos candidatos, desde os que buscavam a primeira oportunidade de emprego até aqueles que já têm anos de experiência e pretendem se recolocar no mercado de trabalho. Outro diferencial do evento foi a possibilidade do candidato poder realizar entrevista com o recrutador, otimizando o processo seletivo.

Na quarta-feira, dia 6, os candidatos que participaram do evento puderam também contar com a participação de uma equipe disponível no local para auxiliar com informações sobre microemprendedor individual (MEI) e emissão de carteira de trabalho digital. Além disso, durante a iniciativa os munícipes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas sobre previdência, benefícios e outros serviços.

O objetivo do evento foi promover conexão entre trabalhadores em busca de oportunidades e empresas com vagas disponíveis, facilitando o acesso ao mercado de trabalho.