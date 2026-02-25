Prefeitura mobiliza mais de 3 mil pessoas em mutirão de vagas de estágios e de Jovem Aprendiz

O mutirão Volta às Aulas com vagas de estágio remunerado e de Jovem Aprendiz mobilizou mais de 3 mil pessoas no Adamastor nesta quarta-feira (25). A cerimônia de abertura contou com a participação do vice-prefeito, Thiago Surfista, que representou o prefeito Lucas Sanches, acompanhado do subsecretário da Juventude, Joas Rodrigues, do secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), Rodrigo Redoschi, do secretário de Administrações Regionais, Giovani Sanches, e do secretário de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil, Henrique Menezes.

Parceria da Subsecretaria da Juventude e da SDET, a iniciativa integra o projeto Partiu Trampo, que visa auxiliar os jovens de 15 a 29 anos, dos ensinos médio, técnico ou superior no ingresso ao mundo do trabalho.

O vice-prefeito destacou que o evento possibilita aos jovens descobrirem o caminho profissional e iniciar a sua história. Para isso, é importante que se qualifiquem, adquiram conhecimento e melhorem o currículo para se adequarem às oportunidades.

Para Redoschi, que iniciou a vida profissional por meio de estágio aos 16 anos, “o Jovem Aprendiz é uma oportunidade para o ingresso no mercado de trabalho e que prepara o participante para a vida”.

Já o subsecretário Joas agradeceu a participação do público e reforçou o compromisso da administração municipal em aproximar a juventude das oportunidades, atuando como um conector entre os jovens e as empresas.

Estudantes encaminhados

Aos 16 anos, Ryan Soares Cavalcanti, compareceu ao mutirão acompanhado pela mãe, Risoneide, corretora de imóveis, e obteve encaminhamentos para entrevista de Jovem Aprendiz em duas empresas. Aluno do segundo ano do ensino médio, ele estava esperançoso em conseguir uma vaga e planeja ajudar com as despesas em casa e guardar dinheiro para passear. Por sua vez, Risoneide aprovou a ação da Prefeitura que é realizada em local de fácil acesso e concentra num mesmo espaço diversas vagas de emprego aos estudantes.

Feliz em conseguir entrevistas em duas empresas na área administrativa, sendo uma delas nesta quinta-feira (26), Eloá Ferreira da Silva, de 17 anos, deu o pontapé inicial para atingir o sonho de ter seu próprio negócio na área de beleza e cosméticos. Para isso, a estudante do segundo ano do ensino médio, moradora do bairro Pimentas e que veio em busca do primeiro emprego, pretende cursar administração de empresas após terminar o ensino médio.

O evento contou com apoio das empresas Belottis Estágios, Brilho Próprio Estágios, CIEE, CEG Conecta, Ellenco Estágios, Inter Estágios, Nube, Sath Gold, Super Estágios, instituição de ensino Anhanguera, Universidade Cruzeiro do Sul, Eniac, Escola do Mecânico, FIG, Fisk, Grau Técnico, PC Informática, Universidade São Judas, Sabesp, Senac, Senai, Sest Senat, Tassi Transportes e Colégio Tec-X.

Inovação

O mutirão também contou com a colaboração da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), que disponibilizou um software de cadastro voltado à empregabilidade de jovens em busca de estágio ou do primeiro emprego. O propósito do sistema é criar uma base de dados acessível aos empregadores, de forma que a população jovem em busca de iniciação no mundo profissional tenha um espaço virtual como uma vitrine de talentos.

A base cadastral resultante da atividade do mutirão seguirá à disposição dos centros de empregabilidade das secretarias envolvidas, constituindo uma ferramenta perene de inserção profissional e atualização do quadro de jovens trabalhadores de Guarulhos.