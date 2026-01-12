Sebrae-SP auxilia MEIs a começarem 2026 com CNPJ regularizado em Guarulhos

Com a chegada de 2026, o Escritório Regional do Sebrae-SP em Guarulhos está com atendimento aberto para auxiliar, gratuitamente, Microempreendedores Individuais (MEIs) do município e de cidades vizinhas – Atibaia, Arujá, Mairiporã, Santa Isabel, Piracaia, Joanópolis, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista – a começarem o ano com a situação fiscal em dia.

Entre os serviços oferecidos estão o apoio na entrega da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI), cujo prazo vai até 31 de maio. Também é oferecido o serviço de emissão das guias DAS do ano de 2026.

Na unidade, especialistas estão à disposição para orientar sobre o que fazer no caso de ter o MEI excluído do Simples Nacional e sobre a regularização de débitos junto à Receita Federal, necessária para o retorno ao Simples Nacional. A solicitação deve ser feita até 30 de janeiro para impedir a exclusão do regime tributário simplificado. O recomendado é fazer o quanto antes para evitar qualquer problema.

De acordo com Luís Claudio Groppa, analista de negócios da instituição, cumprir os prazos logo no início do ano é fundamental para garantir a continuidade das atividades e aproveitar as oportunidades de crescimento ao longo de 2026.

“Começar o ano com o CNPJ regularizado permite que o empreendedor atue com mais tranquilidade, emita notas fiscais e mantenha os benefícios previdenciários”, explica.

Os empreendedores interessados devem agendar o atendimento neste link

O Escritório Regional do Sebrae-SP em Guarulhos está localizado na Avenida Salgado Filho, 1.810, Centro. Os serviços mencionados também podem ser realizados no Sebrae Aqui mais próximo, sem necessidade de agendamento.