Projeto Ativação 60+ recebe inscrições de idosos para atividades físicas gratuitas

As atividades físicas gratuitas do projeto Ativação 60+, promovidas pela Prefeitura de Guarulhos para as pessoas com 60 anos ou mais, retornam nesta terça-feira (13) nos 53 polos instalados nos diversos bairros da cidade. Interessados em participar podem se inscrever diretamente em um desses polos, cujos endereços e horários podem ser solicitados pelo WhatsApp (11) 96635-8439.

Instalados em CEUs, escolas, UBS e locais cedidos por parceiros, os polos Ativação 60+ disponibilizam aulas gratuitas de exercícios físicos, alongamento e diversas modalidades de dança, ministradas por professores de educação física.

O objetivo do projeto, coordenado pela Subsecretaria de Políticas para o Idoso, é o de oferecer a pessoas da melhor idade bem-estar físico e mental, qualidade de vida, envelhecimento ativo e saudável, além de contribuir para aprimorar sua integração e socialização e possibilitar a reconstrução de vínculos familiares.

A Subsecretaria de Políticas para o Idoso integra a Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil.