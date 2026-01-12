Flamengo de Guarulhos tem jogo decisivo pela Copinha nesta terça-feira

A segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior já tem data definida. A sede de Guarulhos receberá o jogo nesta terça-feira (13), às 15h, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, no Jardim Tranquilidade, onde a AA Flamengo enfrenta o Monte Roraima pelo início da fase eliminatória. Em caso de empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

O Flamengo de Guarulhos terminou a etapa de grupos na liderança, acumulando duas vitórias e um empate. Já o Monte Roraima ocupou a segunda posição, com duas vitórias e uma derrota. O vencedor desse jogo vai encarar o classificado do confronto entre Palmeiras e Vitória-BA.

O secretário de Esporte e Lazer, Ticiano Neves, que acompanha a equipe guarulhense na competição, convocou a torcida nessa fase decisiva. “Estamos com apoio total ao time da cidade e a torcida faz toda diferença em cada jogo. Fica o convite para os guarulhenses prestigiarem esse grande evento e incentivar muito a equipe”.