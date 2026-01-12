Prefeitura e Governo do Estado inauguram Espaço Prevenir em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos e o Governo do Estado de São Paulo inauguraram no Jardim Maia o Espaço Prevenir, serviço voltado à prevenção do uso de drogas, ao fortalecimento de vínculos familiares e à proteção de crianças, adolescentes e suas famílias. A iniciativa atua tanto na prevenção quanto no cuidado de pessoas e comunidades impactadas pelo uso de substâncias, especialmente em regiões próximas a cenas abertas de uso.

Participaram da cerimônia de inauguração, na última sexta-feira (9), o governador em exercício, Felício Ramuth, e o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil, Henrique Menezes, entre outras autoridades.

O programa atende pais e responsáveis, profissionais das áreas de educação, saúde, assistência social e segurança pública, além de famílias e indivíduos diretamente afetados. As unidades contam com equipes interdisciplinares formadas por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e coordenadores, que realizam atendimentos individuais e em grupo, capacitação, ações de prevenção à recaída, apoio psicossocial e orientação para acesso à rede de serviços públicos.

O Espaço Prevenir tem como objetivo fortalecer famílias e comunidades, oferecendo um ambiente seguro, acolhedor e baseado em evidências científicas, promovendo o cuidado, a proteção e a construção de trajetórias mais saudáveis e seguras. Os atendimentos são gratuitos, sem necessidade de agendamento ou inscrição. Basta comparecer a uma unidade para ser acolhido.

O serviço funciona de terça a sexta-feira, das 12h às 21h, e aos sábados, das 8h às 17h, localizado na rua Benedita Maria Barbosa, 132, no Jardim Maia.