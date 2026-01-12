Futebol de sabão e outras gincanas marcam abertura do Estação Férias no CEU Paraíso-Alvorada

Calor, animação, alegria, futebol de sabão, gincanas e atividades recreativas para a criançada marcaram a abertura do programa Estação Férias, nesta segunda-feira (12), no CEU Paraíso-Alvorada, região do bairro dos Pimentas. Realizada pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, a iniciativa prossegue até o próximo dia 23 nos centros educacionais da cidade.

O evento de abertura contou com as presenças do prefeito Lucas Sanches e do secretário de Educação, Silvio Rodrigues, que prestigiaram o evento, cujo objetivo é estimular o convívio social, a autonomia e a integração, oferecendo atividades como brincadeiras, gincanas e oficinas lúdicas durante o período da tarde no recesso escolar.

Acompanhado de seus pais, Pyetro Augusto Modesto Martins, de 11 anos, experenciou momentos de muita diversão com os amigos no futebol de sabão inflável, de acordo com ele, um dos dias mais felizes de toda a sua vida. Natalia Santos, 30, mãe do Bryan, 10, e da Maria Clara, 4, elogiou a organização e disse que ficou tranquila com a segurança dos filhos, já que todas as atividades são monitoradas por recreadores.

José Nilton Santino da Silva, 52, aproveitou o dia de folga para trazer toda a família: a esposa, a filha e seus três netos, que esbanjaram energia em cada uma das atrações oferecidas. Para o avô, o programa Estação Férias é uma opção muito interessante para as famílias que querem se divertir com os filhos e evitar que as crianças passem tanto tempo conectadas às telas.

Estação Férias

Durante todo esse período, os participantes das atividades do Estação Férias nos CEUs, Cemear, nas unidades escolares da rede municipal e nos parques Chico Mendes e Júlio Fracalanza receberão almoço e lanche. Nos Centros de Incentivo à Leitura Fernando Pessoa e Luís de Camões os participantes receberão lanche.

Os centros educacionais também garantem à criançada ambiente adequado, seguro e acolhedor, promovendo a diversão das crianças, o apoio às famílias, o acesso ao lazer e o bem-estar dos participantes.

Para informações sobre o centro educacional mais próximo de sua casa, acesse: https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/171/.