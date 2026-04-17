Biblioteca Gracinda dos Anjos promove contação de histórias neste sábado

A Biblioteca Gracinda dos Anjos realiza neste sábado (18), às 10h, uma sessão de contação de histórias. A atividade integra a programação cultural do mês promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos.

Aberta ao público, a ação tem como objetivo incentivar o interesse pela leitura e estimular o contato com narrativas literárias em espaço público cultural. A proposta busca fortalecer o vínculo da comunidade com a biblioteca e ampliar o acesso às atividades culturais do município.

A participação é gratuita e não necessita de inscrição prévia.

O evento é uma realização da Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos.

Serviço

Contação de Histórias

Data: sábado, dia 18

Horário: 10h

Local: Biblioteca Gracinda dos Anjos

Endereço: rua Luiz Silvestri, s/n – Jd. Bela Vista

Telefone: (11) 2229-5639

Inscrição: não é necessária

Entrada: gratuita

Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos