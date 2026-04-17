Biblioteca Gracinda dos Anjos promove contação de histórias neste sábado

A Biblioteca Gracinda dos Anjos realiza neste sábado (18), às 10h, uma sessão de contação de histórias. A atividade integra a programação cultural do mês promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos.
Aberta ao público, a ação tem como objetivo incentivar o interesse pela leitura e estimular o contato com narrativas literárias em espaço público cultural. A proposta busca fortalecer o vínculo da comunidade com a biblioteca e ampliar o acesso às atividades culturais do município.
A participação é gratuita e não necessita de inscrição prévia.
O evento é uma realização da Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos.
Serviço
Contação de Histórias
Data: sábado, dia 18
Horário: 10h
Local: Biblioteca Gracinda dos Anjos
Endereço: rua Luiz Silvestri, s/n – Jd. Bela Vista
Telefone: (11) 2229-5639
Inscrição: não é necessária
Entrada: gratuita
Realização: Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos