Subsecretaria da Igualdade Racial realiza formações sobre racismo e xenofobia na EPG Zuzu Angel

A Prefeitura de Guarulhos, por intermédio da Subsecretaria da Igualdade Racial, realizou no sábado (11) duas formações, abordando racismo e xenofobia, na EPG Zuzu Angel, no Jardim Vila Alzira, voltadas aos docentes e aos servidores da unidade escolar. As atividades ocorreram em horários distintos, durante a aula de trabalho pedagógico coletivo (ATPC) – período da jornada de trabalho dos profissionais da educação voltado ao planejamento, estudos e formação continuada, sem a presença de estudantes.

As formações visaram promover a reflexão qualificada sobre o racismo e a xenofobia, contribuindo para o fortalecimento de práticas pedagógicas comprometidas com a equidade e o respeito à diversidade. Para tanto, foram utilizadas metodologias participativas que favoreceram o diálogo e a análise crítica das relações étnico-raciais no contexto escolar.

A realização dessas formações reafirma o compromisso da pasta com a promoção da equidade, o enfrentamento ao racismo e a consolidação de políticas públicas voltadas à garantia de direitos em Guarulhos.

Dentre as estratégias adotadas, destacou-se a dinâmica “Imaginário Social”, que consiste na identificação coletiva de associações recorrentes atribuídas, no senso comum, a diferentes grupos raciais e étnicos. A partir desse exercício, foi possível problematizar a construção histórica de estereótipos e seus desdobramentos nas percepções e práticas pedagógicas cotidianas, evidenciando como tais elementos podem sustentar processos discriminatórios.

A equipe técnica da subsecretaria também trabalhou com o conto “14 de setembro”, da escritora mineira Eduarda Rodrigues. Ele narra uma história de discriminação em ambiente escolar e subsidiou as reflexões sobre as dimensões do racismo nas esferas interpessoal, institucional e estrutural, ressaltando o papel da escola na promoção dos direitos humanos e na construção de uma sociedade mais justa.

SOS Racismo

Na oportunidade foi apresentado o Serviço SOS Racismo, instituído pela Lei Municipal nº 7.309/2014, que oferece acolhimento e encaminhamento a vítimas de discriminação étnico-racial, religiosa e de intolerância correlata.

O serviço SOS Racismo pode ser acessado pelo telefone (11) 2402-1000 e pelo e-mail [email protected].

A Subsecretaria da Igualdade Racial integra a Secretaria de Direitos Humanos.