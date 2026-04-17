Guarulhos capacita ILPIs e reforça boas práticas para segurança alimentar de idosos

A Secretaria da Saúde de Guarulhos realizou, nesta quinta-feira (16), a palestra Boas Práticas em ILPIs: Segurança na Assistência e na Manipulação de Alimentos, reunindo cerca de 60 representantes de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) no auditório da pasta.

A atividade integrou o programa municipal de monitoramento higiênico-sanitário que, entre outubro de 2025 e março de 2026, avaliou 69 instituições cadastradas, com análises realizadas pelo Laboratório de Saúde Pública do Município, localizado nas dependências da Secretaria.

Com caráter orientativo, a palestra, ministrada por Rosemeire Sena Lopes, Autoridade Sanitária, abordou aspectos essenciais para o funcionamento seguro das ILPIs, como organização de processos, condições sanitárias e rotinas institucionais, além de reforçar as boas práticas na manipulação de alimentos, fundamentais para a prevenção de riscos e proteção da saúde dos idosos.

Durante o encontro, foram apresentados os principais achados do monitoramento, que indicam a necessidade de aprimoramento contínuo em procedimentos como a higienização das mãos, o controle de temperatura dos alimentos e a prevenção da contaminação cruzada.

Após a etapa de análises, equipes da Vigilância Sanitária retornaram às ILPIs avaliadas para apresentar os resultados individualmente e orientar os responsáveis sobre as adequações necessárias. As recomendações técnicas foram reforçadas durante a palestra desta quinta-feira, ampliando o alcance das orientações e promovendo o alinhamento das práticas entre as instituições.

As análises também evidenciaram que os processos de cocção vêm sendo realizados de forma adequada, enquanto preparações que não passam por tratamento térmico demandam maior atenção quanto à manipulação e higienização.

A Secretaria destacou ainda que diversas instituições já apresentam boas práticas implantadas, com ambientes organizados e equipes comprometidas com a qualidade do cuidado.

As informações apresentadas durante a capacitação foram disponibilizadas aos participantes em formato digital, para que possam ser utilizadas como material de apoio e replicadas nas equipes das instituições. Os participantes também receberão certificado.

O trabalho de monitoramento terá continuidade ao longo do ano, permitindo acompanhar a evolução das práticas e verificar a efetividade das orientações repassadas, com foco na qualificação dos serviços e na segurança dos residentes.

Próxima capacitação

A Prefeitura de Guarulhos está com inscrições abertas para a próxima edição do ciclo de palestras sobre Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, que acontece na próxima quinta-feira, dia 23, das 9h às 12h, no anfiteatro da Secretaria da Saúde. A iniciativa é voltada à qualificação de profissionais do setor e à prevenção de doenças relacionadas ao consumo de alimentos e água contaminados. Ao final, os participantes recebem certificado. Para participar basta se inscrever gratuitamente no portal da Prefeitura: www.guarulhos.sp.gov.br/inscricao-em-atividades-educativas.