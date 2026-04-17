Prefeitura divulga como será o funcionamento dos serviços municipais para o feriado de Tiradentes

Por conta do ponto facultativo na segunda-feira (20) e do feriado de Tiradentes, celebrado na terça-feira (21), os serviços públicos de Guarulhos terão funcionamento alterado. Durante o período, repartições administrativas e parte dos atendimentos presenciais estarão suspensos, com retorno previsto para a quarta-feira (22).

Os serviços essenciais, como hospitais e unidades de pronto atendimento, seguem funcionando normalmente em regime de plantão. Já escolas da rede municipal, bibliotecas, CRAS, CAPS e demais setores administrativos permanecem fechados. Equipamentos de lazer, como parques e o zoológico, terão funcionamento normal em dias específicos, assim como feiras livres. Serviços como o Fácil terão alterações no atendimento, conforme a programação estabelecida pela Prefeitura.