Guarulhos apresenta soluções em mobilidade urbana para técnicos da CET-SP

A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) de Guarulhos recebeu, nesta terça-feira (14), em sua sede na Vila Barros, uma comitiva de técnicos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), empresa de economia mista da Prefeitura de São Paulo. A visita à pasta guarulhense teve por objetivo conhecer as soluções adotadas no monitoramento e na gestão do trânsito, além das boas práticas e inovações implementadas pelo município.

Os técnicos da CET conheceram o funcionamento da SmartMob, central de monitoramento da Prefeitura de Guarulhos que, por meio de diferentes tecnologias, tem promovido a otimização da mobilidade urbana na cidade e melhorado a eficiência da fiscalização. No local, é possível acompanhar, em tempo real, as condições do trânsito e do transporte público.

Também foram apresentados os dois programas de monitoramento que têm possibilitado a melhoria contínua do transporte público e do trânsito de Guarulhos: o De Olho no Busão e o De Olho no Farol.

O De Olho no Busão é uma solução que tem promovido a fiscalização dos veículos que compõem a frota do transporte público municipal, garantindo mais controle, transparência e qualidade no serviço prestado à população.

Já o De Olho no Farol realiza o monitoramento dos conjuntos semafóricos do município por meio de duas tecnologias: o semáforo inteligente e o sistema Serviço Geral de Pacotes por Rádio (GPRS), permitindo intervenções mais rápidas e maior eficiência na operação do trânsito.

A iniciativa reforça a importância da cooperação entre municípios e órgãos de trânsito para o compartilhamento de experiências e o aprimoramento contínuo das políticas públicas de mobilidade urbana, com foco em mais segurança, fluidez e qualidade de vida para a população.