Operação policial transforma Guarulhos em vitrine de carros de luxo

Uma operação de grande impacto da Polícia Civil chamou atenção na manhã desta sexta (17) em Guarulhos. A ação, coordenada pelo 1º Distrito Policial, teve como alvo uma loja de veículos de alto padrão na Avenida Tiradentes e integra uma investigação que apura um esquema milionário de lavagem de dinheiro e estelionato.

Ao todo, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos, resultando na apreensão de uma verdadeira frota de luxo. Entre os itens recolhidos estão carros de marcas como Porsche, Audi, BMW e Range Rover, além de motocicletas de alta cilindrada, dinheiro em espécie e diversos celulares.

Os veículos, expostos em frente à delegacia, transformaram a cena em um verdadeiro espetáculo e evidenciaram a dimensão da operação. O caso segue sob sigilo judicial, enquanto as investigações avançam para identificar todos os envolvidos no esquema criminoso.