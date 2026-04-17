Guarulhos remove quatro toneladas de cabos irregulares em postes da cidade neste 1º trimestre

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Operação Segue Fio, removeu no primeiro trimestre do ano quatro toneladas de cabos de telecomunicações instalados irregularmente em postes localizados em 31 ruas de dez bairros do município. A ação faz parte dos esforços do poder público municipal, em parceria com a concessionária de energia EDP, e tem por objetivo proporcionar mais segurança para a população, bem como promover a diminuição da poluição visual.

Foram removidos cabos de ruas e avenidas localizadas na Vila Galvão, Picanço, Macedo, Centro, Cumbica, Jardim Vila Galvão, Jardim Maia, Taboão, Jardim Cabuçu e Jardim Cocaia.

O mapeamento das ruas e avenidas com pontos críticos é realizado pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR), por meio do Departamento de Iluminação Pública. A pasta recebeu a responsabilidade de fiscalizar o desenvolvimento do serviço.

A remoção dos cabos só ocorre após a EDP entrar em contato com as empresas de telecomunicações, solicitando a adequação do cabeamento. Caso não obtenha resposta, a remoção é executada à revelia.

De acordo com a EDP, as empresas de telecomunicações e internet são notificadas constantemente com o objetivo de melhorar e regularizar as condições dos cabos de telefonia e internet compartilhados nos postes.

Vale ressaltar que o compartilhamento de postes de energia elétrica por empresas de telecomunicações e internet é regulamentado por resolução conjunta da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Além da Prefeitura de Guarulhos e da EDP, o programa Segue Fio conta com a colaboração das empresas de telecomunicações autorizadas a prestar serviços em Guarulhos.

Ruas e avenida beneficiadas:

Avenida Doutor Timoteo Penteado, Rua Montes Claros, Avenida Paulo Faccini, Rua Major José Moreira de Mattos, Rua Santo Cristo, Rua Diogo Mendonça Furtado, Rua Lídio Francisco de Santana, Rua José Gonçalves Neves, Rua João Zacharias, Rua Vereador Álvaro Mendonça Falcão, Avenida Suplicy, Rua José Nilson Ferretti, Rua Mogi Guaçu, Rua Hungria, Rua Tarauacá, Rua Treze de Maio, Rua Capitão Rabelo, Avenida Milton, Rua Lalau Rabelão, Rua Anice, Rua Pedro Álvares Cabral, Rua Joaquim Moreira, Rua Itaverava, Rua Libânio José Antônio, Rua Diogo de Farias, Rua Soldado João Pereira da Silva, Via Braspress, Rua Pedro Constantino, Rua Duque de Caxias, Avenida Atalaia do Norte, Avenida Doutor Emilio Ribas.