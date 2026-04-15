Jornada sobre conhecimento transforma manhã de jovens aprendizes na Biblioteca Monteiro Lobato

Na manhã desta terça-feira, dia 14, a Biblioteca Monteiro Lobato recebeu a jornada “Conhecimento que Abre Caminhos”, uma iniciativa voltada à formação de jovens aprendizes da organização sem fins lucrativos Ensino Social Profissionalizante (Espro), que participaram de uma programação integrada com palestras e visita monitorada.

Organizada pela divisão de Atividades Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo, a ação teve como foco ampliar o acesso à informação, estimular o desenvolvimento pessoal e apresentar novas perspectivas educacionais e profissionais aos participantes.

A programação contou com a palestra “Enem e suas possibilidades”, conduzida pelo Curso Poliedro Guarulhos, que trouxe orientações práticas sobre o exame e caminhos para o ensino superior. Em seguida, a Faculdade Salvador Arena apresentou reflexões sobre formação acadêmica e inserção no mercado de trabalho, contribuindo para o planejamento de futuro dos jovens.

Como parte da experiência, os participantes também vivenciaram o Bibliotur, uma visita monitorada pelos setores da biblioteca. A atividade proporcionou um contato direto com o funcionamento do equipamento público, seus serviços e possibilidades de uso, aproximando os jovens do universo da leitura, da pesquisa e do conhecimento.

O encontro foi marcado pelo engajamento dos participantes, pela troca de experiências e pelo interesse em explorar novas oportunidades. A iniciativa reforça a importância de ações que conectam cultura, educação e orientação profissional, contribuindo para a formação de jovens mais preparados e protagonistas de suas trajetórias.

A jornada “Conhecimento que Abre Caminhos” consolida o papel da biblioteca como um espaço vivo de formação e transformação social, indo além do acesso aos livros para se tornar um ponto de conexão entre informação, oportunidades e futuro. A expectativa é que iniciativas como esta continuem ampliando o alcance das políticas públicas voltadas à juventude, fortalecendo o desenvolvimento de novos talentos e incentivando trajetórias mais conscientes e estruturadas.