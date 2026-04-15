Atletas de Guarulhos conquistam medalhas no Campeonato Paulista de Karatê

Neste final de semana, três atletas de Guarulhos garantiram medalhas no Campeonato Paulista de Karatê, realizado no Ginásio Adib Moisés Dib, em São Bernardo do Campo. A competição teve início na sexta-feira (10) e terminou no domingo (12).
Os representantes de Guarulhos tiveram excelente desempenho, conquistando importantes resultados e garantindo lugar no pódio. Ângela Fernandes consagrou-se campeã na categoria Júnior Kumite +66 kg. No kata; Carlos Enrique conquistou a medalha de bronze na categoria Sub-21, e Vitória Queiroz garantiu o bronze na categoria Júnior Kumite -66 kg. Os atletas foram acompanhados pelo técnico Raimundo Gomes e representaram a entidade parceira Estrela de Guarulhos.
Com os resultados, os atletas medalhistas passam a integrar a Seleção Paulista, representando a cidade de Guarulhos e o Estado de São Paulo na etapa do Campeonato Brasileiro de Karatê, que será realizada entre os dias 3 e 5 de setembro, em Goiânia (GO).
Outros resultados
Pelo campeonato da Federação Paulista de Basquete, a equipe sub-14 feminina Apagebask/Guarulhos venceu São José dos Campos por 58 a 46, em disputa realizada no Ginásio João do Pulo, no sábado (11).
Ainda no sábado, pela Copa da LPF Mulheres, a equipe de futsal feminina sub-15 Guarulhos/IEG ficou no empate com Piracicaba por 1 a 1, e a equipe sub-17 Guarulhos/IEG venceu Piracicaba por 4 a 2. Os jogos aconteceram no Ginásio Fioravante Iervolino, no Jardim Santa Francisca.
Já no domingo (12), pela Liga Paulista de Basquete, a equipe sub-21 masculina Apagebask/Guarulhos venceu Academia J1 Jandira por 65 a 56, em disputa realizada no Ginásio Brotinho Jandira.