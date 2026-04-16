Inscrições abertas para aulas gratuitas de dança para a terceira idade na Casa de Cultura Popular São Rafael

A Secretaria de Cultura e Turismo de Guarulhos está com inscrições abertas para aulas gratuitas de dança voltadas ao público com 60 anos ou mais, na Casa de Cultura Popular São Rafael. As aulas têm início no dia 23 de abril de 2026 e seguem até 3 de dezembro, com encontros regulares às segundas, quartas e sextas-feiras, das 8h às 9h. As vagas são limitadas a 50 participantes.

A dança é uma das formas mais completas de expressão corporal e cultural, reunindo ritmo, movimento e socialização em uma só prática. Para o público com 60 anos ou mais, a atividade contribui para a manutenção da mobilidade, o estímulo cognitivo, o bem-estar emocional e o fortalecimento dos vínculos comunitários.

As aulas serão ministradas pela professora voluntária Natalia da Silva Medeiro, que conduzirá os encontros ao longo do segundo semestre, oferecendo à comunidade da Vila São Rafael e entorno um espaço regular de movimento, cultura e convivência.



Inscrições

As inscrições devem ser feitas pelo portal de inscrições culturais da Prefeitura de Guarulhos, disponível pelo link https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/inscricoesculturais. As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição.



Serviço

Aulas gratuitas de dança para idosos

Data: 23 de abril a 3 de dezembro de 2026

Dias da semana: segundas, quartas e sextas-feiras

Horário: 8h às 9h

Local: Casa de Cultura Popular São Rafael

Endereço: Rua Ceres, s/n – Vila São Rafael

Classificação etária: 60 anos ou mais

Inscrição: obrigatória pelo link https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/inscricoesculturais

Vagas: 50

Informações: (11) 2087-4176

E-mail: [email protected]

Entrada: gratuita