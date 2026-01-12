Operação Segue o Fio remove mais de 2,5 toneladas de cabos irregulares em 2025

A Operação Segue o Fio fechou o ano de 2025 com 2,5 toneladas de cabos de empresas de telecomunicações instalados irregularmente em 25 ruas atendidas, em nove bairros da cidade. A ação, que começou na primeira quinzena de outubro, faz parte dos esforços da Prefeitura de Guarulhos, em parceria com a concessionária de energia EDP, e tem por objetivo proporcionar mais segurança para a população, bem como promover a diminuição da poluição visual.

De acordo com a empresa, foram removidos cabos em vias da Vila Galvão, Jardim Presidente Dutra, Paraventi, Torres Tibagi, Centro, Vila Augusta, Vila Barros, Bonsucesso e Jardim Vila Galvão.

O mapeamento das ruas e avenidas com pontos críticos é realizado pela Secretaria de Administrações Regionais (SAR), por meio do Departamento de Iluminação Pública. A pasta recebeu a responsabilidade de fiscalizar o desenvolvimento do serviço.

A remoção dos cabos só ocorre após a EDP entrar em contato com as empresas de telecomunicações, solicitando a adequação do cabeamento. Caso não obtenha resposta, a remoção é executada à revelia.

De acordo com a EDP, as empresas de telecomunicações e internet são notificadas constantemente com o objetivo de melhorar e regularizar as condições dos cabos de telefonia e internet compartilhados nos postes.

O compartilhamento de postes de energia elétrica por empresas de telecomunicações e internet é regulamentado por uma resolução conjunta da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Além da Prefeitura de Guarulhos e da EDP, a Segue o Fio conta com a colaboração das empresas de telecomunicações autorizadas a prestar serviços em Guarulhos.

Ruas e avenidas atendidas

Avenida Dr. Timóteo Penteado, rua Porto Nacional, rua Ibiúna, rua Amazonas, rua Cônego Valadão, rua Castelo Branco, rua Jardel Filho, rua Sérgio Rabelo, rua Maurício, rua José Oliveira, rua Aporé, avenida Rio Real, rua São Gabriel, rua Lucinda Rabelo, rua José Bonifácio, avenida Carmela Thomeu, rua Brasília,

rua Cristóvão Colombo, rua Sapucaia, rua Vicente Melro, rua da Verdade,

rua Lalau Rabelo, rua Haroldo Lobo e avenida Tiradentes.

Foto: Marcio Lino/PMG

12/01/2026