Invasão ao lado do Bosque Maia avança ilegalmente

Jennifer Ferreira

Uma invasão irregular vem ganhando força ao lado do Bosque Maia, nos fundos do Habib’s localizado na avenida Paulo Faccini. A ocupação ocorre à beira de um córrego canalizado pela Prefeitura onde foi realizada obras de drenagem urbana. A área ocupada se estende por aproximadamente três quarteirões.

O HOJE esteve no local e constatou inúmeras construções erguidas muito próximas ao córrego, algumas delas, inclusive, sobre a estrutura de canalização. Os invasores não se intimidam e realizam as obras em plena luz do dia. Além disso, as vias que dão acesso à área apresentam acúmulo de lixo descartado pelos invasores. Há muito entulho jogado no entorno proveniente das construções que estão sendo erguidas com alvenaria.

O vereador Edmilson Souza (Psol), presidente da Comissão Técnica de Meio Ambiente da Câmara Municipal, está intervindo contra a invasão. Segundo ele, medidas precisam ser adotadas, já que se trata claramente de um crime ambiental.

“Estamos tomando as providências para derrubar essa invasão e cessar com essa crise ambiental”, disse o parlamentar que destacou que a ocupação ocorre em uma área de canalização de córrego, o que caracteriza irregularidade ambiental e urbanística.