Expo Empregabilidade reúne diversas empresas no segundo dia e gera oportunidade em diferentes áreas

Nesta quarta-feira, dia 6, transcorreu o segundo dia da Expo Empregabilidade, uma iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), e que prossegue até sexta-feira (8), das 9h às 16h, no Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo). O evento atraiu centenas de candidatos e destacou-se pela alta concentração de vagas disponíveis, nos mais diversos setores.

Apenas nesta quarta-feira (8), foram disponibilizadas mais de 950 oportunidades de trabalho. Entre as empresas de diferentes setores participaram no Expo Empregabilidade estão Brasanitas, Mercado Lopes, J&t Express, Panco, WCA, Murici Transportes, Plaza Premium, Grupo Chama, Casa André Luiz, entre outras.

De acordo com a organização do evento, a fim de agilizar o processo de seleção, os candidatos puderam realizar entrevistas com os recrutadores.

Mais serviços oferecidos na Expo Empregabilidade

Além das vagas disponíveis, durante a ação de empregabilidade os candidatos também tiveram a opção de receber orientações relacionadas ao INSS, microempreendedor individual (MEI) e emissão de carteira de trabalho digital.

Para Paloma Gomes, 22 anos, um dos grandes diferenciais do evento foi a oportunidade do candidato, durante a ação de empregabilidade, poder tirar dúvidas sobre o INSS e carteira de trabalho digital.

Já para Elza Nunes, 62 anos, essa iniciativa é extremamente importante, pois viabiliza para pessoas de todas as idades a recolocação no mercado de trabalho e ainda valorizam sua experiência profissional.

Programação

Dia 7 de maio (quinta-feira) – As empresas WFS, antiga Orbital, estará presente com 250 vagas para auxiliares de rampa/ esteira e serviços aeroportuários.

Dia 8 de maio (sexta-feira) – A empresa Riachuelo estará presente disponibilizando 700 vagas na área de logística.

Campanha Mãos Protetoras

Até sexta-feira (8) a Expo Empregabilidade conta com a participação da Subsecretária de Políticas para Mulheres, que reforça seu compromisso com a promoção de direitos, a autonomia feminina e o enfrentamento à violência contra as mulheres, por meio da campanha Mãos Protetoras.

Durante a ação de empregabilidade, a equipe estará presente no local, para tirar dúvidas e oferecer orientações sobre os serviços especializados oferecidos para auxílio às vítimas de violência.

Serviço

Expo Empregabilidade

Local: Centro Educacional Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo).

Dias: 5 a 8 de maio.

Documentos necessários: RG, CPF e currículo atualizado.

Inscrição antecipada pelo link https://trabalho.guarulhos.sp.gov.br/login.php OBS: Haverá cadastramento, durante o evento.