Mutirão +Estágios atrai mais de 200 jovens ao CEU Ponte Alta

A 3ª edição do projeto +Estágios atraiu ao CEU Ponte Alta mais de 200 jovens que buscavam por uma das mais de 500 vagas de estágios remunerados nesta terça-feira (24). Voltado aos estudantes com idades entre 16 e 29 anos e que cursam ensino técnico, médio ou o ensino superior, o mutirão é uma iniciativa da Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, cujo objetivo é auxiliar a inserção de estudantes no mercado de trabalho por meio de estágios remunerados. A próxima edição do +Estágios ocorrerá durante a 11ª Feira do Estudante de Guarulhos, prevista para os dias 14 e 15 de agosto, no Adamastor.

A abertura do evento foi feita pelo subsecretário Joas Rodrigues de Melo, que incentivou o público a ir em busca de suas aspirações. “Agarrem esta oportunidade de mais de 500 vagas de estágio. A juventude é agora. Continuem estudando e batalhando para o sonho de vocês e não desistam. A ideia do prefeito Lucas Sanches é fazer o +Estágios a cada dois meses em um bairro diferente para alcançar todos os estudantes”, afirmou Joas, que agradeceu também a toda a equipe da pasta a colocando à disposição dos participantes.

A ação da Prefeitura de Guarulhos contou com a parceria das empresas Inter Estágios, Conecta, CIEE, Nube, Super Estágios, Belottis Estágios e Brilho Próprio.

Oportunidades

Nem mesmo a queda da temperatura pela manhã e a chuva afastaram a estudante do 6º semestre de pedagogia, Talita Neres Pimental Rodrigues, de participar do mutirão +Estágios. “A vantagem de vir aqui é que há muitas oportunidades. E é também prático porque não preciso ficar procurando vagas pela internet”, disse a estudante que segurava no colo sua única filha, Maitê, de cinco anos.

Feliz em ter obtido três encaminhamentos para entrevistas em empresas (uma de plásticos, uma transportadora e uma de logística), Pedro Almeida Franco, de 16 anos, revelou que chegou confiante ao mutirão para conseguir seu primeiro estágio. ”Esperava mesmo conseguir encaminhamentos para vagas. Agora é só torcer para dar certo”, revelou o morador da Ponte Alta que cursa do segundo ano do ensino médio e pretende fazer faculdade de mecânica ou gastronomia.

Já Pablo Cardoso Alves, de 16 anos, pensa em cursar administração após concluir o ensino médio, no qual cursa o primeiro ano. “Tenho procurado vagas de trabalho em sites, mas ainda não arrumei nada. Quero ter meu dinheiro e ajudar nas despesas de casa”, contou o estudante da Cidade Soberana que estava acompanhado da mãe.

Por sua vez, o aluno do 3º ano do ensino médio, Carlos Walter Silveira Sena, de 17 anos, já fez dois estágios e está à procura do terceiro. “Gostei da recepção que tive aqui. É bem legal, organizado e rápido. Moro longe, no Bambi, e só de ter todas as vagas concentradas no mesmo local fica mais prático e não preciso pegar ônibus vários dias para ir atrás de emprego”, disse Carlos que aproveitou para tirar dúvidas que tinha sobre empregabilidade.