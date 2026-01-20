Mega Mutirão de Empregos leva mais de 4 mil candidatos ao Adamastor

O primeiro Mega Mutirão de Empregos de 2026, realizado nesta terça-feira (20), reuniu no CME Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo) mais de 4 mil candidatos em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. A ação contou com dez empresas e disponibilizou 1.400 vagas contemplando diferentes áreas.

Para o setor do comércio e serviços, foram ofertadas vagas como operador de loja, operador de caixa, açougueiro, empacotador, fiscal de loja, atendente de loja e auxiliar de limpeza. Já na área operacional e logística, os candidatos puderam concorrer a oportunidades para auxiliar de logística, ajudante operacional, ajudante geral, operador logístico, auxiliar de separação e auxiliar de produção.

O setor aeroportuário também teve destaque no mutirão, com vagas para auxiliar de rampa, com atuação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, por meio da empresa Orbital.

Durante o evento, os participantes tiveram acesso aos processos seletivos, orientações e encaminhamentos diretos para as empresas parceiras, tornando o mutirão uma ponte efetiva entre empregadores e trabalhadores.

A iniciativa reforça que a Prefeitura de Guarulhos segue comprometida com a geração de emprego e renda, investindo em ações concretas que aproximam a população das oportunidades e demonstram, na prática, que se importa com quem mais precisa.