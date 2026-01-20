Dia Mundial do Queijo: projeto fortalece queijaria artesanal em SP com criação de centros de referência

No Dia Mundial do Queijo, celebrado nesta terça-feira (20), São Paulo apresenta os avanços da cadeia queijeira paulista na qualificação da produção artesanal com investimentos em capacitação técnica, inovação, certificação e turismo rural. As ações ampliam oportunidades para produtores e consolidam a cadeia queijeira como um dos vetores do desenvolvimento regional no Estado.

Com esse objetivo, São Paulo deu início à criação dos Centros de Referência em Queijos Especiais, por meio de um projeto de cooperação internacional entre a Embaixada da França no Brasil e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Lançada em 2022, a iniciativa prevê a implantação de cinco centros-piloto, que atuarão como polos regionais de disseminação tecnológica, formação de produtores e qualificação da produção artesanal de queijos.

Para o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Geraldo Melo Filho, a iniciativa integra uma política pública transversal voltada ao fortalecimento de toda a cadeia produtiva do queijo. “São Paulo está estruturando um conjunto de ações integradas que envolve capacitação técnica, agregação de valor, certificação artesanal simplificada e o incentivo às rotas agroturísticas. É uma estratégia que conecta produção, identidade territorial, turismo e geração de renda, garantindo qualidade, segurança alimentar e mais oportunidades aos produtores paulistas”, destacou.

Cooperação internacional e qualificação técnica

O projeto de cooperação é coordenado pela APTA Regional, em parceria com o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital-APTA), o Instituto de Zootecnia (IZ-APTA) e a Defesa Agropecuária, órgãos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, além do Centro Paula Souza, com apoio da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (OCESP) e de especialistas franceses reconhecidos pela tradição na produção de queijos artesanais e especiais.

A iniciativa contribui para a padronização de processos, a melhoria da qualidade dos produtos, o fortalecimento da segurança alimentar e a valorização dos queijos artesanais e de nicho produzidos no estado.

Capacitação técnica e difusão do conhecimento

Em dezembro de 2025, foi realizado o primeiro treinamento do projeto, reunindo 15 multiplicadores que irão compor os Centros de Referência. A capacitação técnica é voltada a produtores, professores e profissionais do setor, com foco na diferenciação e valorização dos queijos artesanais e especiais, cujos processos produtivos se distinguem dos queijos industriais tradicionais.

Durante a formação, os participantes receberam conteúdos sobre boas práticas de higiene na ordenha, qualidade da água, nutrição animal, segurança alimentar e técnicas de fabricação de queijos artesanais. Também foram debatidos aspectos técnicos e regulatórios que diferenciam queijos tradicionais, como muçarela, minas e prato, dos queijos artesanais e especiais, muitos ainda em processo de regulamentação.

Segundo o coordenador da APTA Regional, Daniel Gomes, o projeto representa um marco para o setor ao integrar pesquisa, ensino e iniciativa privada. “A proposta é nivelar o conhecimento e desenvolver tecnologias voltadas à criação de novos queijos especiais e de nicho, formando disseminadores capazes de multiplicar esse aprendizado em diferentes regiões do Estado”, acrescenta.

A coordenadora do projeto, Maria Isabel de Medeiros, pesquisadora da APTA Regional de Bauru, ressaltou que a ação responde a uma das principais demandas do setor: a falta de mão de obra qualificada. “O pequeno produtor e a agricultura familiar enfrentam dificuldades com a escassez de profissionais especializados. Esse programa vai formar futuros queijeiros e técnicos, garantindo qualidade, segurança e valorização dos queijos paulistas.”

Já a pesquisadora Leila Spadotti, do Ital, destacou o caráter multidisciplinar da iniciativa. “A troca de experiências entre professores, produtores e pesquisadores enriqueceu as discussões e ampliou a compreensão sobre os desafios e oportunidades da queijaria artesanal. Esse nivelamento será essencial para multiplicar o aprendizado em todo o Estado.”

O Ital participa do projeto por meio de seu Centro de Tecnologia de Laticínios, colocando à disposição sua reconhecida experiência na área. A coordenadora do Instituto, Eloisa Garcia, ressaltou que os próximos treinamentos contarão com especialistas franceses, fortalecendo o intercâmbio técnico e cultural e trazendo a tradição europeia para impulsionar a produção local.

Fomento à produção artesanal no estado

Os avanços na qualificação e na certificação refletem-se nos dados do Serviço de Inspeção de São Paulo (SISP). No âmbito industrial, o estado conta atualmente com 97 queijarias registradas, aptas a comercializar seus produtos em todo o território paulista — em 2016, eram 70, um crescimento de aproximadamente 37%.

Já no segmento artesanal, São Paulo registra hoje 104 queijarias artesanais registradas no SISP, contra 19 em 2016, um aumento superior a 400%. O crescimento expressivo reflete as políticas de incentivo, a modernização dos processos de inspeção e a ampliação do acesso à certificação para pequenos produtores e agricultores familiares.

Agroturismo: Rota do Queijo Paulista

Como mais uma frente de incentivo, o Governo de São Paulo lançou a Rota do Queijo Paulista, iniciativa intersecretarial que conecta produção artesanal, turismo rural e gastronomia. A ação organiza oito rotas temáticas, reunindo 102 propriedades em 77 municípios, além de 17 experiências e destinos queijeiros, fortalecendo o empreendedorismo local e promovendo identidade territorial.

Inspirada nas Rotas do Vinho e do Café, a Rota do Queijo integra fazendas, queijarias e destinos turísticos, estimulando o turismo rural, um dos segmentos que mais crescem no Estado e ampliando oportunidades de geração de emprego e renda nos municípios participantes. O projeto envolve secretarias estaduais e a InvestSP, reforçando a articulação entre desenvolvimento econômico, cultura, turismo e agricultura.

A iniciativa também acompanha o reconhecimento nacional e internacional dos queijos paulistas, que vêm conquistando premiações e ampliando sua presença em mercados especializados, consolidando São Paulo como um dos principais polos da queijaria artesanal brasileira.