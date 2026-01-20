Programa Ponto de Vista recebe o artista plástico Markus CZA

A TV Câmara exibe nesta sexta-feira, 23 de janeiro, às 19 horas, uma entrevista especial com o artista plástico e muralista Markus CZA. A edição apresenta a trajetória do artista guarulhense nascido na Vila Galvão, que atua também como educador e ativista do movimento negro, além de CEO do projeto de moda circular alternativa Prole Wear.

Durante a conversa, Markus CZA aborda o início de sua relação com as artes e o processo de construção de sua identidade artística ao longo da formação acadêmica em Artes Visuais. Suas obras são marcadas pela valorização da cultura afro-brasileira e pela conexão com referências ancestrais africanas, especialmente a arte de Kemet (antigo Egito), além de expressividades populares como a capoeira, o samba, o funk e as danças afro-diaspóricas.

A produção do artista utiliza formas geométricas, grafismos e símbolos que dialogam com a memória urbana negra e a história da diáspora. A entrevista também destaca a atuação de Markus como articulador cultural da Soweto Organização Negra, onde desenvolve ações educativas e comunitárias, e sua participação em importantes exposições coletivas no Brasil, como “FUNK: Um grito de ousadia e liberdade”, em cartaz no Museu da Língua Portuguesa até agosto de 2026.



O programa Ponto de Vista com a participação de Markus CZA vai ao ar no dia 23 de janeiro (sexta-feira), às 19h, pelo canal 6 da Redfox, canal 7 da Claro e pelo site da Câmara. A partir das 19h30, a entrevista ficará disponível no canal da TV Câmara Guarulhos no YouTube.?